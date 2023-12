TD SYNNEX launcht Business Unit übergreifende Microsoft Kampagne

In einer Welt, in der die Lieferung von Hardware und Software allein nicht mehr ausreicht, setzt TD SYNNEX Switzerland GmbH auf ein vollumfängliches Kundenerlebnis. Die neu gestartete Business Unit übergreifende Microsoft Kampagne, mit dem Namen «Microsoft Alpine Tour: From base to peak, beyond limits», verspricht mehr als nur Produkte – sie eröffnet eine fesselnde Geschichte, die Kunden auf eine alpine Reise mitnimmt.