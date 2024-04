Ricoh Trend Forum 2024

Die Zukunft in unseren Händen. Wie wir den Veränderungen in der Welt aktiv begegnen.

Die Welt dreht sich heute schneller denn je. Erfolgreich sein werden in Zukunft jene, die diese Veränderungen aktiv mitgestalten. Darum geht es beim Ricoh Trend Forum: die Zukunft in unseren Händen. Wie wir den Veränderungen in der Welt aktiv begegnen. Damit werden Themen aufgegriffen, die alle bewegen: das Potenzial der KI, die Gefahren durch Cybercrime oder den Fachkräftemangel. Gleichzeitig geben wir Inspiration, wie sich Firmen in einer sich rasant verändernden Welt zurechtfinden.

Begleitet durch die Moderatorin Anna Maier werden Referenten sowie die Vortragenden in den exklusiven Breakout-Sessions wichtige Antworten liefern. Besonders freuen können sich Besuchende in diesem Jahr auf den Keynote Speaker Alois Zwinggi, Managing Director des World Economic Forums, der als ausgewiesener Experte für Cybercrime die aktuellen Entwicklungen und grössten Herausforderungen in puncto Cybersecurity skizzieren wird.