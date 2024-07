Einfacher Umzug in die AWS-Cloud

Migrationsprojekte verlaufen oft nicht reibungslos. McKinsey stellte bereits 2021 fest, dass drei Viertel der IT-Entscheider bei ihren Cloud-Projekten das Budget überschritten haben. Über ein Drittel konnte den Zeitplan nicht einhalten. Der Cybersecurity-Spezialist Fortinet berichtet, dass 74 Prozent der Unternehmen einzelne Anwendungen wieder auf On-Premises-Systeme zurückholen mussten. Diese Zahlen zeigen, wie komplex der Weg in die Cloud sein kann.

Ob man diesen Weg als «Cloud Journey» oder «Umzug» bezeichnet – entscheidend ist, dass Unternehmen für ihre Workloads ein langfristig geeignetes Zuhause in der Cloud finden. Es handelt sich nicht um ein einmaliges Migrationsprojekt, sondern um einen kontinuierlichen Prozess: Evaluieren, Anpassen und Optimieren stehen im Mittelpunkt.

Vom Strategieentwurf bis zur Umsetzung: Ein ganzheitlicher Ansatz

Jede Cloud-Migration – auch auf AWS – beginnt mit einer soliden Strategie. «SoftwareOne» hat dafür ein mehrtägiges Migration Readiness Assessment. Dabei werden zentrale Fragen geklärt: Wo liegen die grössten Chancen für eine Migration? Wie weit ist das Unternehmen auf seinem Weg in die Cloud? Welche Stärken können genutzt, welche Schwächen gilt es zu adressieren?

Als Kompass dient das Cloud Adoption Framework (CAF) von AWS. Das Rahmenwerk berücksichtigt alle wichtigen Aspekte: vom Geschäftsmodell über die Mitarbeiter und Governance bis hin zu Plattform, Sicherheit und Betrieb. Auf dieser Basis entsteht ein massgeschneiderter Business-Case und ein Fahrplan für die Migration. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Kostenkontrolle und Lizenzoptimierung – zwei Bereiche, in denen viele Unternehmen Potenzial verschenken.

Massgeschneiderte Migrationspfade

Auch bei der Umsetzung unterstützt «SoftwareOne»: diesmal mit einem breiten Angebot an Migrations- und Modernisierungsservices. Im Rahmen eines Application Discovery and Assessment werden die vorhandenen Anwendungen und Workloads analysiert, um den optimalen Migrationspfad für jede Komponente zu bestimmen. Es stehen verschiedene Strategien zur Auswahl – vom einfachen Lift & Shift über Replatforming bis hin zur kompletten Neuentwicklung einer Anwendung.

Durch die Übernahme von «VMware» durch Broadcom müssen viele Unternehmen jetzt auch entscheiden, ob sie zum VMware-Abonnementmodell wechseln oder ihre Workloads zu AWS migrieren. Für solche Fälle gibt es ein Rapid Migration Offer: Je nach Komplexität und Nutzen empfehlen die Experten den besten Weg, um Risiken zu minimieren und Kosten zu sparen. Sie unterstützen auch bei der Modernisierung: Anwendungen werden in Container verpackt, Datenbanken aktualisiert und die IT-Landschaft für die Cloud optimiert.

Managed Services für den Cloud-Betrieb

Die AWS-Cloud-Migrationspakete bieten zudem gestaffelte Unterstützung, wenn die Cloud schon betrieben wird: Das Paket «AWS Essentials» ermöglicht einen schnellen Start mit einsatzbereiten Cloud-Accounts und Kostentransparenz. «AWS Advanced» und «AWS Premium» übernehmen komplexere Aufgaben wie Monitoring und Backup-Erstellung, was interne IT-Teams entlastet. Ergänzende Professional Services optimieren die Cloud-Nutzung kontinuierlich. Auch hier steht das Unternehmen dem Kunden beratend zur Seite, stets nach der Devise, einen spürbaren Mehrwert zu schaffen und so die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern.

Save the Date: AWS Summit in Zürich – 4. September 2024

Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, Workloads von «VMware» auf AWS zu migrieren? Darüber informiert der Vortrag «VMware Migration at a fixed price: Accelerate your AWS cloud journey» auf dem AWS Summit in Zürich. Interessenten können sich auch persönlich am Stand G13 mit den «SoftwareOne»-Experten austauschen.

