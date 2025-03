Dario Casari ist SVP Mobile Division bei Samsung CH und AT

Nach ersten beruflichen Erfahrungen in den Bereichen Marketing und Vertrieb bei internationalen Unternehmen wechselte Dario Casari (53) 2007 zu Samsung Schweiz, wo er zunächst als Head of CE & IT Business und Sales Director tätig war. Seit dem Zusammenschluss von Samsung Schweiz und Samsung Österreich im Jahr 2018 ist er als Vice President für das Mobile Business (MX) verantwortlich. Zusätzlich ist er seit 2019 als Country Manager von Samsung Schweiz tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem strategischen Weitblick hat Casari wesentlich dazu beigetragen, die Marktposition von Samsung in der Schweiz und in Österreich zu festigen und auszubauen. Die Ernennung zum Senior Vice President MX ist Ausdruck des Vertrauens in seine Expertise und eine Anerkennung seiner Verdienste. Er ist erst die zweite Person in Europa, die mit der Funktion des Senior Vice President MX betraut wurde. «Diese Beförderung ist ein grosser Vertrauensbeweis und Motivation zugleich. Ich fühle mich geehrt, unsere Innovationen und Visionen künftig als Senior Vice President weiter voranzutreiben und in die Schweiz und nach Österreich zu bringen», so Dario Casari. (aso)