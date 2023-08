Automatisierter Dokumentenaustausch ermöglicht effiziente Kommunikation mit Geschäftspartnern

Laut einer aktuellen Studie des IT-Analystenhauses Gartner werden Unternehmen in den kommenden Jahren verstärkt automatisierte Prozesse einsetzen. Bis 2025 sollen weltweit über 20 Prozent aller Erzeugnisse vollständig automatisiert hergestellt werden. Egal ob Kundenbestellung, Materialbeschaffung, Auftragsabwicklung oder Rechnungsstellung: Um mit dem voranschreitenden Automatisierungstrend mithalten zu können, lohnt es sich für Unternehmen, in Sachen Prozesskommunikation auf Cloud Services für Integration und Automatisierung zu setzen. So bietet beispielsweise Retarus eine zentrale Cloud-Plattform, mit der Unternehmen von EDI bis zur intelligenten Auftrags- und Dokumentenverarbeitung mittels Intelligent Capture für jedes Unternehmen alle Integrations- und Automatisierungsszenarien entlang ihrer Lieferkette realisieren können. Dabei unterstützen die Retarus Cloud-Lösungen alle aktuellen Branchenstandards und garantieren kürzeste Implementierungszeiten, maximale Kosteneffizienz sowie eine schnellere Time-to-Market.

Mehr Effizienz mit Cloud EDI Integration

So stellt beispielsweise Retarus Cloud EDI Integration einen zuverlässigen und transparenten Datenaustausch mit Lieferanten sicher. Dies macht bestehende Prozessketten deutlich effizienter. Für den automatisierten Dokumentenaustausch mit A Lieferanten und eine direkte Weiterverarbeitung im Warenwirtschaftssystem ohne manuellen Erfassungsaufwand setzen die erfahrenen EDI-Spezialisten von Retarus gemeinsam mit dem Kunden eine speziell auf seinen Bedarf zugeschnittene Lösung um. Dabei decken die Dienste alle wichtigen internationalen Anforderungen ab. Neuerungen und Änderungen werden kontinuierlich implementiert und Spezialformate bei Bedarf unterstützt. Als Service-Provider mit über 20 Jahren Erfahrung im EDI-Geschäft sorgt Retarus während des gesamten Projekts mit professioneller Beratung und Betreuung dafür, dass die Integration der Lieferanten reibungslos funktioniert. Die EDI-Experten von Retarus übernehmen nicht nur die gesamte technische Abstimmung mit den Geschäftspartnern inklusive aller erforderlichen Mappings, sondern stellen auch eine besonders schnelle und termintreue Umsetzung sicher. Dies legt Retarus auf Wunsch auch schriftlich per Service Level Agreements fest. Retarus entwickelt alle Services in-house kontinuierlich weiter, betreibt sie in eigenen Rechenzentren und sorgt für die Qualitätssicherung. Mit erfahrenen Support-Technikern ist Retarus auch ausserhalb von Release-Zyklen ad-hoc handlungsfähig.

Intelligente Dokumentenverarbeitung via Intelligent Capture

Um kleinere, nicht EDI-fähige Lieferanten anzubinden, die ihre teils noch papier- oder faxgebundenen Prozesse oft nicht ändern können, bietet sich eine Anbindung per Retarus Intelligent Capture Services an. Für die Partner entstehen dabei keinerlei Kosten oder systembedingte Einschränkungen. Die Intelligent Capture Services erfassen automatisiert per E-Mail oder Fax eingehende Geschäftsdokumente und machen diese Daten mithilfe einer leistungsstarken Intelligent Document Recognition, die auf mehreren OCR-Engines basiert und KI-Techniken nutzt, vollständig maschinell lesbar. Ein Stammdatenabgleich sowie automatisch lernende Regelwerke und Prüfmechanismen (Machine-Learning) sorgen für eine hohe Datenqualität mit einer Erkennungsrate von 98 Prozent. Falls einzelne Informationen einer eingehenden Bestellung oder Rechnung nicht erkannt werden, etwa aufgrund unleserlicher Handschriften, werden diese mit einem Sperrvermerk versehen und als PDF automatisiert an den zuständigen Mitarbeiter gesendet. Optional übernimmt Retarus die manuelle Nachbearbeitung und bietet eine Erkennungsrate von bis zu 100 Prozent (Human in the loop).

Zukunftssichere Kommunikation

Mit den Retarus Cloud Services für Integration und Automatisierung decken Unternehmen alle Anforderungen an eine digitale Prozesskommunikation ab und integrieren Geschäftspartner mit der Agilität in ihre Supply-Chain, die zukunftsfähiges Business erfordert. Als Cloud-Anbieter mit auditierbaren Rechenzentren in der Schweiz stellt Retarus dabei stets einen zuverlässigen Betrieb für einen DSGVO-konformen Informationsaustausch ohne kostspielige Prozessunterbrechungen sicher.